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На "Шахтар" без лідерів: футболісти "Динамо" заповнили клубний лазарет

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Лідери "Динамо" заповнили клубний лазарет
Лідери "Динамо" заповнили клубний лазарет / fcdynamo.kiev.ua

У київському "Динамо" різко зросла кількість травмованих футболістів. Клуб відновив командні тренування після виходу з карантину.

Епідемія травм у "Динамо"

Як повідомляє "ТаТоТаке", пошкодження різного ступеня отримали п'ятеро гравців "Динамо". Відомо прізвища трьох травмованих футболістів. Усі вони гравці основного складу.

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Повідомляється, що в Миколи Шапаренка м'язова травма. У Микити Бурди запалення меніска. У жовтні футболіст був прооперований після травми у матчі з "Ворсклою".

"ТаТоТАке" повідомляє, що в Бурди не рецидив минулої травми. Микита вибув на декілька тижнів.

Віктор Циганков розтягнув м'яз і повернеться тільки в середині червня.

Зазначимо, що через травми Циганков пропустив літні і зимові збори. Футболіст набирав форму впродовж сезону.

"Динамо" чи не першим Україні відновило тренування. Футболісти займаються у загальній групі з 12 травня.

Відновлення матчів чемпіонату України заплановане на 30 травня. "Динамо" також бере учать у Кубку України.

Перший матч після карантину кияни мають зіграти проти лідера чемпіонату – донецького "Шахтаря".

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Динамо Спорт Футбол
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