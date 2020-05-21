На "Шахтар" без лідерів: футболісти "Динамо" заповнили клубний лазарет
У київському "Динамо" різко зросла кількість травмованих футболістів. Клуб відновив командні тренування після виходу з карантину.
Епідемія травм у "Динамо"
Як повідомляє "ТаТоТаке", пошкодження різного ступеня отримали п'ятеро гравців "Динамо". Відомо прізвища трьох травмованих футболістів. Усі вони гравці основного складу.
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Повідомляється, що в Миколи Шапаренка м'язова травма. У Микити Бурди запалення меніска. У жовтні футболіст був прооперований після травми у матчі з "Ворсклою".
"ТаТоТАке" повідомляє, що в Бурди не рецидив минулої травми. Микита вибув на декілька тижнів.
Віктор Циганков розтягнув м'яз і повернеться тільки в середині червня.
Зазначимо, що через травми Циганков пропустив літні і зимові збори. Футболіст набирав форму впродовж сезону.
"Динамо" чи не першим Україні відновило тренування. Футболісти займаються у загальній групі з 12 травня.
Відновлення матчів чемпіонату України заплановане на 30 травня. "Динамо" також бере учать у Кубку України.
Перший матч після карантину кияни мають зіграти проти лідера чемпіонату – донецького "Шахтаря".