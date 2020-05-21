На "Шахтар" без лідерів: футболісти "Динамо" заповнили клубний лазарет

У київському "Динамо" різко зросла кількість травмованих футболістів. Клуб відновив командні тренування після виходу з карантину.

Епідемія травм у "Динамо"

Як повідомляє "ТаТоТаке", пошкодження різного ступеня отримали п'ятеро гравців "Динамо". Відомо прізвища трьох травмованих футболістів. Усі вони гравці основного складу.

Дивіться також Гопники на квартирі побили футболіста київського "Динамо": шокуюче відео

Повідомляється, що в Миколи Шапаренка м'язова травма. У Микити Бурди запалення меніска. У жовтні футболіст був прооперований після травми у матчі з "Ворсклою".

"ТаТоТАке" повідомляє, що в Бурди не рецидив минулої травми. Микита вибув на декілька тижнів.

Віктор Циганков розтягнув м'яз і повернеться тільки в середині червня.

Зазначимо, що через травми Циганков пропустив літні і зимові збори. Футболіст набирав форму впродовж сезону.

"Динамо" чи не першим Україні відновило тренування. Футболісти займаються у загальній групі з 12 травня.

Відновлення матчів чемпіонату України заплановане на 30 травня. "Динамо" також бере учать у Кубку України.

Перший матч після карантину кияни мають зіграти проти лідера чемпіонату – донецького "Шахтаря".