Епідемія коронавірусу торкнулась чемпіонату французької Ліги 1

Наслідки епідемії коронавіруса дісталася до Франції та вперше проявилися у Лізі 1. У рамках 27-го туру чемпіонату вносять запобіжні заходи.

Всі матчі туру мають відбуватись за розкладом, але вже внесені деякі корективи.

Читайте також: Матч "Ювентус" – "Інтер" та ще 4 гри Серії А перенесли через коронавірус

За рекомендаціями міністерства охорони здоров'я Франції рукостискання між учасниками матчів (гравцями, тренерами, суддями) були скасовані на всіх зустрічах.

Діти, які зазвичай супроводжують футболістів при виході на футбольне поле на початку матчу були відсутні на двох матчах, а на інших поєдинках діти не тримали футболістів за руки.

Мікс-зони у яких журналісти беруть коментарі після матчу у тренерів та футболістів теж були скасовані.

У післяматчеві прес-конференції теж внесли корективи. Журналістам не було дозволено сидіти у першому ряді.

Французький "Монако" попросив своїх уболівальників утриматися від походу на стадіон, якщо вони недавно відвідували зони підвищеного ризику поширення коронавірусу.

У Франції зафіксували другу смерть від коронавірусу, а також три нові випадки захворювання. Коронавірус також виявили в жінки, яка повернулася до Парижа з Китаю.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу​