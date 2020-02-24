Епідемія коронавірусу в Італії: дербі "Ювентуса" та "Інтера" під загрозою зриву

Голова ради міністрів Італії Джузеппе Конте не виключив скасування і перенесення всіх матчів наступного туру Серії А.

Раніше через спалах епідемії вже були перенесені чотири поєдинки футбольного чемпіонату Італії, включаючи гру команди українця Руслана Маліновського, на невизначений термін в провінціях Ломбардія і Венето.

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Не думаю, що всього за один тиждень ми зможемо уповільнити поширення вірусу настільки, щоб відновити спортивні змагання та заходи. Ми постійно моніторимо ситуацію. Будемо стежити за розвитком цього захворювання і оцінимо можливість перенесення всіх матчів наступного тижня,

– цитує Конте видання Football Italia.