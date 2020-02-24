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Епідемія коронавірусу в Італії: дербі "Ювентуса" та "Інтера" під загрозою зриву

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26 тур Серії А під загрозою зриву

Голова ради міністрів Італії Джузеппе Конте не виключив скасування і перенесення всіх матчів наступного туру Серії А.

Раніше через спалах епідемії вже були перенесені чотири поєдинки футбольного чемпіонату Італії, включаючи гру команди українця Руслана Маліновського, на невизначений термін в провінціях Ломбардія і Венето.

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Не думаю, що всього за один тиждень ми зможемо уповільнити поширення вірусу настільки, щоб відновити спортивні змагання та заходи. Ми постійно моніторимо ситуацію. Будемо стежити за розвитком цього захворювання і оцінимо можливість перенесення всіх матчів наступного тижня,
– цитує Конте видання Football Italia.

  • В рамках наступного туру чемпіонату Італії, 1 березня, мало б відбутися "українське дербі" "Аталанти" Руслана Маліновського проти "Лечче" Євгена Шахова, а також матч претендентів на чемпіонство – "Ювентуса" Кріштіану Роналду проти "Інтера".
  • В Італії наразі підтверджено понад 100 випадків інфікування коронавірусом – від смертельної недуги вже померло три людини.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Серія А Коронавірус 2020
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