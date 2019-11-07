Ердоган розкритикував УЄФА за розслідування військового вітання футболістів збірної Туреччини

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Реджеп Ердоган
Реджеп Ердоган / Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував УЄФА. Причиною стало розслідування, розпочате після військового привітання гравцями збірної Туреччини в матчах зі збірними Албанії та Франції.

Ердоган назвав розслідування УЄФА дискримінаційним та несправедливим щодо футболістів Туреччини.

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Наші спортсмени мають право вітати солдат після перемоги. Спортсмени, які представляють нашу країну за кордоном піддаються лінчуванню з самого початку військової кампанії. УЄФА демонструє вибірковий політичний підхід до наших клубів і збірних,
– цитує президента Туреччини ANSA.

В УЄФА наразі розслідують інцидент й обіцяють винести рішення найближчим часом.

Коли стався інцидент?

11 жовтня нападник Дженк Тосун забив за збірну Туреччини в матчі кваліфікації Євро-2020 з Албанією, принісши своїй збірній перемогу 1:0. Після голу частина гравців турецької команди підбігла до трибун і відсвяткувала військовим вітанням.


Святкування турецьких футболістів / Фото: twitter.com/RTErdogan

Дії футболістів були інтерпретовані як жест підтримки турецької армії, яка почала військову операцію в Сирії проти курдів.

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Курди три десятиліття борються за автономію Курдистану в Туреччині. Чисельність курдів становить 30-40 мільйонів людей, з яких половина мешкає саме на стику Сирії та Туреччини (решта – в Ірані та Іраку). Це найбільший народ світу, який не має власної держави.

Операція Туреччини проти курдів: основне

  • Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська. Відкликав попри те, що раніше курди разом з американцями протистояли бойовикам "Ісламської держави".
  • Війська Туреччини увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілюють територію курдів. Ердоган не зважає на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить.
  • Туреччина ж взяла за мету "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців.
  • 22 жовтня завершилось 5-денне перемир'я, яке почалося після зустрічі Ердогана з віцепрезидентом США Майком Пенсом.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини Туреччини Реджеп Ердоган Євро-2020 УЄФА
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