Еріксен офіційно став гравцем "Інтера"

Зірковий півзахисник Крістіан Еріксен офіційно покинув лондонський "Тоттенхем". Новим клубом данця став міланський "Інтер".

Про перехід офіційно повідомив "Інтер". Еріксен перейшов на постійній основі і підписав контракт до літа 2024 року.

До теми: Зимові трансфери 2020: онлайн

Наразі "Інтер" та "Тоттенхем" не розкривають вартість трансферу. За даними Transfermarkt, вартість Еріксена складає 90 мільйонів євро.

Втім, "Інтер" придбав Крістіана приблизно за 20 мільйонів євро. Причина в тому, що в Еріксена завершувався контракт з "шпорами".

Усього Еріксен провів за "Тоттенхем" 305 матчів, забив 69 голів та віддав 89 результативних передач.

З "шпорами" у 2019 році Еріксен дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, в якому програв "Ліверпулю".

Інші зимові трансфери "Інтера"

Еріксен став третім гравцем, який перейшов взимку в "Інтер" з чемпіонату Англії.

Раніше міланці підписали контракт з гравцем "Челсі" Віктором Мозесом та оборонцем "Манчестер Юнайтед" Ешлі Янгом.

Влітку 2019 року з АПЛ в "Інтер" також перейшли Ромелу Лукаку та Алексіс Санчес.