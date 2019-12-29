Ерлінг Холанд офіційно став гравцем дортмундської "Боруссії"
Нападник австрійського "Зальцбурга" Ерлінг Холанд підписав контракт з дортмундською "Боруссією".
Офіційний Twitter "джмелів" повідомив про трансфер 19-річного гравця, контракт з яким підписаний до 2024 року.
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Холанд приєднається до своєї нової команди 3 січня і відправиться з дортмундцями на тренувальний збір до Іспанії.
Нагадаємо, Холанд став однією з головних сенсацій групового етапу Ліги чемпіонів, відзначившись 8 голами і одним асистом у шести матчах. На зіркового вундеркінда також претендували такі клуби як "Ювентус" і "Манчестер Юнайтед".
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