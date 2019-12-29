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Ерлінг Холанд офіційно став гравцем дортмундської "Боруссії"

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Ерлінг Холанд перейшов у "Боруссію" Д / twitter.com/BVB

Нападник австрійського "Зальцбурга" Ерлінг Холанд підписав контракт з дортмундською "Боруссією".

Офіційний Twitter "джмелів" повідомив про трансфер 19-річного гравця, контракт з яким підписаний до 2024 року.

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Холанд приєднається до своєї нової команди 3 січня і відправиться з дортмундцями на тренувальний збір до Іспанії.

Нагадаємо, Холанд став однією з головних сенсацій групового етапу Ліги чемпіонів, відзначившись 8 голами і одним асистом у шести матчах. На зіркового вундеркінда також претендували такі клуби як "Ювентус" і "Манчестер Юнайтед".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Боруссія Д Трансфери
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