Ерлінг Холанд офіційно став гравцем дортмундської "Боруссії"

Нападник австрійського "Зальцбурга" Ерлінг Холанд підписав контракт з дортмундською "Боруссією".

Офіційний Twitter "джмелів" повідомив про трансфер 19-річного гравця, контракт з яким підписаний до 2024 року.

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Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) 29 декабря 2019 г.

Холанд приєднається до своєї нової команди 3 січня і відправиться з дортмундцями на тренувальний збір до Іспанії.

Нагадаємо, Холанд став однією з головних сенсацій групового етапу Ліги чемпіонів, відзначившись 8 голами і одним асистом у шести матчах. На зіркового вундеркінда також претендували такі клуби як "Ювентус" і "Манчестер Юнайтед".