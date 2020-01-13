24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

"Барселона" звільняє Вальверде: головне про гучну відставку

405 Читать новость на русском
Ернесто Вальверде / twitter.com/TransfersLlVE

"Барселона" найближчим часом може залишитися без головного тренера. Іспанські ЗМІ повідомляють, що Ернесто Вальверде покине тренерський місток "Барселони".

Причиною відставки Вальверде є непереконлива гра "Барселони" у цьому сезоні.

Читайте також: Форвард "Барселони" Луїс Суарес пропустить 4 місяці

Останньою краплею терпіння керівників "блауграни" начебто стала поразка команди в Суперкубку Іспанії. У півфіналі "Барселона" поступилася мадридському "Атлетіко".

У чемпіонаті Іспанії "Барселона" очолює турнірну таблицю і вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів.

Видання Diario Sport повідомило, що ввечері 13 січня рада директорів каталонського клубу на чолі з президентом Жозепом Бартомеу збереться і обговорить долю Вальверде.

Втім, ця інформація не завадила Вальверде провести ранкове тренування у звичному режимі.

За даними Catalunya Radio, на сьогоднішній зустрічі керівники "Барселони" повідомили Вальверде про те, що розривають з ним контракт. Деталі вже обговорюються з його агентом.

Журналіст ESPN Мої Льоренс зазначає, що речі Вальверде на базі вже зібрані. Завтра він попрощається з командою і своїм штабом.

У "Барселоні" хотіли, щоб команду очолив ексхавбек "блауграни" Хаві. Але перемовини у Катарі не увінчалися успіхом. Хаві відмовився очолити команду взимку.

Наразі "Барселона" розглядає декілька кандидатів:

  • Хаві Гарсія Пім'єнта (наставник "Барселони" Б);
  • Кіке Сетьен (екстренер "Бетіса");
  • Габріель Міліто (наставник "Естудіантеса");
  • Маурісіо Почеттіно (екстренер "Тоттенхема");
  • Рональд Куман (тренер збірної Нідерландів).

Перші три кандидати розглядаються як тимчасові тренери. У "Барселоні" сподіваються, що Хаві все ж очолить клуб влітку. Саме цю умову начебто поставив тренер катарського "Аль-Садду".

Натомість As повідомляє, що наставник збірної Нідерландів Рональд Куман відразу відмовив "Барселоні".

Хто очолить "Барселону" – читайте на сайті Спорт24.

Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
сьогодні
34106
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Барселона
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:15 Фанати "Райо Вальєкано" влаштували ходу з образами на адресу Зозулі – ганебне відео
Вісент Луїс 1558
10 січня 17:31 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2952
сьогодні 13:58 Як нагороджували українку Харлан після перемоги над росіянкою у фіналі Кубка світу – відео
686
сьогодні 11:01 ПСЖ та "Монако" влаштували гольову перестрілку, забивши шість голів: відео
Ігор Саджениця 950
сьогодні 09:39 "Ювентус" переміг "Рому" та закріпився на першому місці в чемпіонаті Італії: відео
Ігор Саджениця 756
Новини
Більше новин
Залиште відгук