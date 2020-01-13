"Барселона" звільняє Вальверде: головне про гучну відставку

"Барселона" найближчим часом може залишитися без головного тренера. Іспанські ЗМІ повідомляють, що Ернесто Вальверде покине тренерський місток "Барселони".

Причиною відставки Вальверде є непереконлива гра "Барселони" у цьому сезоні.

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Останньою краплею терпіння керівників "блауграни" начебто стала поразка команди в Суперкубку Іспанії. У півфіналі "Барселона" поступилася мадридському "Атлетіко".

У чемпіонаті Іспанії "Барселона" очолює турнірну таблицю і вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів.

Видання Diario Sport повідомило, що ввечері 13 січня рада директорів каталонського клубу на чолі з президентом Жозепом Бартомеу збереться і обговорить долю Вальверде.

Втім, ця інформація не завадила Вальверде провести ранкове тренування у звичному режимі.

Workout with available first team players on Tito Vilanova Field.



Arthur does part of the workout with the group; ter Stegen works out on the field.



Todibo not present with club permission.



Barça B's Iñaki Peña, C. Pérez, and Ansu Fati also take part. pic.twitter.com/SEx3JJ72tp — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2020 г.

За даними Catalunya Radio, на сьогоднішній зустрічі керівники "Барселони" повідомили Вальверде про те, що розривають з ним контракт. Деталі вже обговорюються з його агентом.

Журналіст ESPN Мої Льоренс зазначає, що речі Вальверде на базі вже зібрані. Завтра він попрощається з командою і своїм штабом.

У "Барселоні" хотіли, щоб команду очолив ексхавбек "блауграни" Хаві. Але перемовини у Катарі не увінчалися успіхом. Хаві відмовився очолити команду взимку.

Наразі "Барселона" розглядає декілька кандидатів:

Хаві Гарсія Пім'єнта (наставник "Барселони" Б);

Кіке Сетьен (екстренер "Бетіса");

Габріель Міліто (наставник "Естудіантеса");

Маурісіо Почеттіно (екстренер "Тоттенхема");

Рональд Куман (тренер збірної Нідерландів).

Перші три кандидати розглядаються як тимчасові тренери. У "Барселоні" сподіваються, що Хаві все ж очолить клуб влітку. Саме цю умову начебто поставив тренер катарського "Аль-Садду".

Натомість As повідомляє, що наставник збірної Нідерландів Рональд Куман відразу відмовив "Барселоні".

Хто очолить "Барселону" – читайте на сайті Спорт24.