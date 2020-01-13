"Барселона" звільняє Вальверде: головне про гучну відставку
"Барселона" найближчим часом може залишитися без головного тренера. Іспанські ЗМІ повідомляють, що Ернесто Вальверде покине тренерський місток "Барселони".
Причиною відставки Вальверде є непереконлива гра "Барселони" у цьому сезоні.
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Останньою краплею терпіння керівників "блауграни" начебто стала поразка команди в Суперкубку Іспанії. У півфіналі "Барселона" поступилася мадридському "Атлетіко".
У чемпіонаті Іспанії "Барселона" очолює турнірну таблицю і вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів.
Видання Diario Sport повідомило, що ввечері 13 січня рада директорів каталонського клубу на чолі з президентом Жозепом Бартомеу збереться і обговорить долю Вальверде.
Втім, ця інформація не завадила Вальверде провести ранкове тренування у звичному режимі.
За даними Catalunya Radio, на сьогоднішній зустрічі керівники "Барселони" повідомили Вальверде про те, що розривають з ним контракт. Деталі вже обговорюються з його агентом.
Журналіст ESPN Мої Льоренс зазначає, що речі Вальверде на базі вже зібрані. Завтра він попрощається з командою і своїм штабом.
У "Барселоні" хотіли, щоб команду очолив ексхавбек "блауграни" Хаві. Але перемовини у Катарі не увінчалися успіхом. Хаві відмовився очолити команду взимку.
Наразі "Барселона" розглядає декілька кандидатів:
- Хаві Гарсія Пім'єнта (наставник "Барселони" Б);
- Кіке Сетьен (екстренер "Бетіса");
- Габріель Міліто (наставник "Естудіантеса");
- Маурісіо Почеттіно (екстренер "Тоттенхема");
- Рональд Куман (тренер збірної Нідерландів).
Перші три кандидати розглядаються як тимчасові тренери. У "Барселоні" сподіваються, що Хаві все ж очолить клуб влітку. Саме цю умову начебто поставив тренер катарського "Аль-Садду".
Натомість As повідомляє, що наставник збірної Нідерландів Рональд Куман відразу відмовив "Барселоні".
Хто очолить "Барселону" – читайте на сайті Спорт24.