Еспаньйол – Зоря: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

"Еспаньйол" та "Зоря" у четвер, 22-го серпня, вперше зустрінуться в Іспанії. Команди в рамках фіналу кваліфікації Ліги Європи будуть боротися за путівку в груповий етап. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матч "Еспаньйол" – "Зоря" у кваліфікації Ліги Європи покаже телеканал УНІАН. Початок трансляції о 22:00.

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Переглянути матч "Еспаньйол" – "Зоря" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Еспаньйол" – "Зоря" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за посиланням.

"Зоря" пройшла два раунди кваліфікації, двічі обігравши чорногорську "Будучност" (3:1 і 1:0). У протистоянні з ЦСКА Софія луганців першу гру зіграли внічию, а в повторній грі здобули мінімальну звитягу.

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"Еспаньйол", як і "Зоря", стартував у Лізі Європи з 2-го кваліфікаційного раунду. Спершу "папуги" знищили ісландський клуб "Стьярнан". За сумою двох матчів іспанці перемогли з непристойним рахунком 7:1.

Безжальними підопічні Гальєго були в третьому кваліфікаційному раунді. "Еспаньйол" розтрощив швейцарський клуб "Люцерн" з рахунком 6:0 за сумою двох матчів.