Кочергін прекрасним голом вивів "Зорю" вперед у матчі проти "Еспаньйола": відео
"Зоря" в Іспанії у матчі плей-офф Ліги Європи проти "Еспаньйола" вийшла вперед. На 38 хвилині за луганців забив Кочергін.
Еспаньйол – Зоря 0:1
Голи: Кочергін, 38
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Під час атаки "Зорі" Громов отримав м'яч на правому фланзі й вирішив прострілити у штрафний майданчик іспанців. У штрафному був Кабаєв, який вирішив п’ятою віддати пас на Кочергіна.
Останній довго не думав й потужно пробив у кут воріт Дієго Лопеса. Іменитий голкіпер "біло-синіх" врятувати партнерів не зумів.
Відео голу Кочергіна
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