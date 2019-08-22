Кочергін прекрасним голом вивів "Зорю" вперед у матчі проти "Еспаньйола": відео

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Еспаньйол – Зоря: огляд і рахунок матчу 22 серпня 2019 – Ліга Європи
Еспаньйол – Зоря: результат матчу та відео голів / GETTY IMAGES

"Зоря" в Іспанії у матчі плей-офф Ліги Європи проти "Еспаньйола" вийшла вперед. На 38 хвилині за луганців забив Кочергін.

Еспаньйол – Зоря 0:1
Голи: Кочергін, 38

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Під час атаки "Зорі" Громов отримав м'яч на правому фланзі й вирішив прострілити у штрафний майданчик іспанців. У штрафному був Кабаєв, який вирішив п’ятою віддати пас на Кочергіна.

Останній довго не думав й потужно пробив у кут воріт Дієго Лопеса. Іменитий голкіпер "біло-синіх" врятувати партнерів не зумів.

Відео голу Кочергіна

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи ФК Зоря
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