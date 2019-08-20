"Еспаньйол" і "Зорю" розсудить рефері, який працював на епічні грі "Динамо"

Німецька бригада арбітрів обслужить перший поєдинок раунду плей-офф Ліги Європи між "Еспаньолом" і "Зорею". Матч між командами відбудеться у четвер, 22-го серпня.

Головним арбітром матчу буде один з найкращих рефері Німеччини – 38-річний Тобіас Штілер.

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Асистенти арбітра – Майкл Пікель, Крістіан Гіттельман (обидва Німеччина). 4-й арбітр – Харм Осмерс (Німеччина).

На вихідних Штілер відсудив матч 1-го туру чемпіонату Німеччини. "Баєр" вдома переміг новачка Бундесліги "Падеборн" (3:2). За весь поєдинок Тобіас продемонстрував тільки дві жовті картки гравцям "Баєра".

Штілер вже працював на поєдинках українських команд у єврокубках. У сезоні 2016/2017 він обслуговував гру "Шахтар" – "Брага" в рамках групового етапу Ліги Європи. "Гірники" перемогли 2:0.

У березні 2019-го Штілер працював на епічній грі "Динамо". В 1/8 фіналу Ліги Європи кияни вдома приймали лондонський "Челсі". "Динамо" розгромно програло 5:0.

Матч "Еспаньйол" – "Зоря" відбудеться у четвер, 22-го серпня. Початок гри – о 22:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.