ESPN, BoxingScene та вболівальник віддали перемогу Дерев'янченку в бою з Головкіним

Український середньоваговик Сергій Дерев'янчеко поступився Геннадію Головкіну в бою за титули IBO і IBF. Казахстанець здобув перемогу сумнівним рішенням суддів.

На думку представників ЗМІ, перемога повинна була дістатися Дерев'янченку. Наприклад, авторитений боксерський ресурс Boxing Scene нарахував перемогу 115:112 на користь Дерев'янченка.

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Авторитетне видання ESPN також вважає, що переможцем бою є Дерев'янченко – 114:113. Відомий журналіст Майк Коппінгер нарахував 114:113 на користь Дерев'янченка.

Платформа DAZN, яка здійснювала трансляцію поєдинку, запустила голосування у твіттері, чи згодні користувачі з рішенням суддів. На цей момент, 54% тих, хто проголосував, вважають результат несправедливим.



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Як відомо, Головкін здобув перемогу сумнівним рішенням суддів 114:113 і двічі по 115:112. Після поєдинку Головкін не відразу зміг дати інтерв'ю, оскільки глядачі освистали казахстанця. Натомість Сергій отримав овації.

Головкін та Дерев'янченко заявили, що готові провести реванш.