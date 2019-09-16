Етап Формули-1 в Сінгапурі опинився під загрозою зриву

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Етап Формули-1 в Сінгапурі опинився під загрозою зриву

Лісові пожежі в Індонезії поставили під загрозу проведення етапу Формули-1 в Сінгапурі. Він запланований на 20-22 вересня.

Причина в тому, що токсичні дими, викликані випалюванням лісів в Індонезії, спричинили значне забруднення атмосфери в Сінгапурі. Влада міста рекомендувала місцевим мешканцям утриматися від довгого перебування надворі.

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Поки що організатори етапу Формули-1 слідкують за ситуацією. За їх словами, ситуація із забрудненням повітря врахована при складанні плану екстрених заходів, складених на майбутній гоночний уїк-енд.

"У разі, якщо дим буде ускладнювати видимість, загрожувати здоров'ю або створювати проблеми в роботі, організатори гран-прі Сінгапуру будуть тісно взаємодіяти з усіма відповідними органами перш ніж винести будь-які рішення, що стосуються змагань", – йдеться в заяві.

Варто зазначити, що лісові пожежі в Індонезії вже не вперше ускладнюють життя сусіднім країнам. У такий спосіб там звільняють місце для нових плантацій.

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Теги: Спорт Формула-1
Джерело: AFP
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