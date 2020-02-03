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Етап Кубка IBU перенесли в інше місце через аномальну погоду

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Етап Кубка IBU перенесли / GLOBAL LOOK PRESS

Шостий етап Кубка IBU з біатлону перенесений з німецького Арбера в італійський Мартелль.

Змагання, які повинні були пройти 8-9 лютого в Німеччині, в Арбері, були перенесені в більш прохолодну і високогірну частину Альп – італійський Мартелл-валь-Мартелло.

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У Арбері йде безперервний дощ і стабільно тримається плюсова температура, що не дозволяє провести там заплановані спринти чоловіків і жінок, а також мас-старти на 60 учасників.

  • Погода в Німеччині не радувала і учасників етапу Кубка Світу в Оберхофі.
  • Наступний етап Кубка IBU пройде в тому ж Мартелл-валь-Мартелло.
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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини біатлону Погода
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