Етап Кубка світу з біатлону в Чехії опинився під загрозою зриву через коронавірус
7-й етап Кубка світу з біатлону, який повинен пройти у Нове Мєсто (Чехія), може не відбутися. Причиною стало те, що у Нове Мєсто з симптомами нового виду коронавіруса госпіталізовано чоловіка.
Як повідомляє Biathlon.com.ua, чоловік нещодавно повернувся з Італії. Через це під питанням проведення етапу, який повинен відбутися з 5 до 8 березня.
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Мер Нове Мєсто Міхал Смарда повідомив, що поки етап Кубка світу повинен пройти за планом, адже коронавірус у чоловіка ще не підтверджений.
Втім, остаточне рішення буде прийнято на початку наступного тижня.
Прем'єр-міністр Чехії Ондржей Бабіс впевнений, що проведення змагань потрібно ретельно обговорити, адже на турнірі очікується велика кількість італійських уболівальників, а також відвідувачів з інших країн.
Важливо. Станом на 29 лютого в Італії від коронавірусу померла 21 людина, ще 889 заражені.
Коронавірус у спорті
- Через спалах коронавірусу в Італії було перенесено 5 матчів Серії А. Зокрема, поєдинок "Ювентус" – "Інтер" відбудеться 13 травня.
- Також в італійському футбольному клубі "Пьянезе" оголосили про трьох гравців, заражених коронавірусом. Через це вся команда перебуває на карантині.
- Угорський футбольний клуб "Гонвед" відправив на карантин свого головного тренера Джузеппе Санніно. Причиною стало те, що Джузеппе Санніно відвідав Італію.
- 28 лютого футболістка Ільхам Шейхи померла через коронавірус. 23-річна дівчина стала першою футболісткою, яка померла через коронавірус.
- Також через спалах коронавірусу керівництво Формули-1 на невизначений час перенесло гран-прі Китаю. Гонка в Шанхаї мала відбутися 19 квітня.
- Влада В'єтнаму встановила карантин для осіб, які в'їжджають з країн, де є чималі спалахи коронавірусу. Це може ускладнити проведення дебютного гран-прі в цій країні.
- Коронавірус виявили і в Бахрейні. Тут гран-прі має відбутися 22 березня. Під загрозою і проведення гран-прі Австралії.
Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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