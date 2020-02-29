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Етап Кубка світу з біатлону в Чехії опинився під загрозою зриву через коронавірус

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Етап Кубка світу з біатлону може не відбутися через коронавірус / 24 канал

7-й етап Кубка світу з біатлону, який повинен пройти у Нове Мєсто (Чехія), може не відбутися. Причиною стало те, що у Нове Мєсто з симптомами нового виду коронавіруса госпіталізовано чоловіка.

Як повідомляє Biathlon.com.ua, чоловік нещодавно повернувся з Італії. Через це під питанням проведення етапу, який повинен відбутися з 5 до 8 березня.

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Мер Нове Мєсто Міхал Смарда повідомив, що поки етап Кубка світу повинен пройти за планом, адже коронавірус у чоловіка ще не підтверджений.

Втім, остаточне рішення буде прийнято на початку наступного тижня.

Прем'єр-міністр Чехії Ондржей Бабіс впевнений, що проведення змагань потрібно ретельно обговорити, адже на турнірі очікується велика кількість італійських уболівальників, а також відвідувачів з інших країн.

Важливо. Станом на 29 лютого в Італії від коронавірусу померла 21 людина, ще 889 заражені.

Коронавірус у спорті

  • Через спалах коронавірусу в Італії було перенесено 5 матчів Серії А. Зокрема, поєдинок "Ювентус" – "Інтер" відбудеться 13 травня.
  • Також в італійському футбольному клубі "Пьянезе" оголосили про трьох гравців, заражених коронавірусом. Через це вся команда перебуває на карантині.
  • Угорський футбольний клуб "Гонвед" відправив на карантин свого головного тренера Джузеппе Санніно. Причиною стало те, що Джузеппе Санніно відвідав Італію.
  • 28 лютого футболістка Ільхам Шейхи померла через коронавірус. 23-річна дівчина стала першою футболісткою, яка померла через коронавірус.
  • Також через спалах коронавірусу керівництво Формули-1 на невизначений час перенесло гран-прі Китаю. Гонка в Шанхаї мала відбутися 19 квітня.
  • Влада В'єтнаму встановила карантин для осіб, які в'їжджають з країн, де є чималі спалахи коронавірусу. Це може ускладнити проведення дебютного гран-прі в цій країні.
  • Коронавірус виявили і в Бахрейні. Тут гран-прі має відбутися 22 березня. Під загрозою і проведення гран-прі Австралії.


Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу​
 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Коронавірус Covid-19
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