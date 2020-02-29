Етап Кубка світу з біатлону в Чехії опинився під загрозою зриву через коронавірус

7-й етап Кубка світу з біатлону, який повинен пройти у Нове Мєсто (Чехія), може не відбутися. Причиною стало те, що у Нове Мєсто з симптомами нового виду коронавіруса госпіталізовано чоловіка.

Як повідомляє Biathlon.com.ua, чоловік нещодавно повернувся з Італії. Через це під питанням проведення етапу, який повинен відбутися з 5 до 8 березня.

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Мер Нове Мєсто Міхал Смарда повідомив, що поки етап Кубка світу повинен пройти за планом, адже коронавірус у чоловіка ще не підтверджений.

Втім, остаточне рішення буде прийнято на початку наступного тижня.

Прем'єр-міністр Чехії Ондржей Бабіс впевнений, що проведення змагань потрібно ретельно обговорити, адже на турнірі очікується велика кількість італійських уболівальників, а також відвідувачів з інших країн.

Важливо. Станом на 29 лютого в Італії від коронавірусу померла 21 людина, ще 889 заражені.

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