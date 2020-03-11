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Етап Кубка світу з біатлону в Норвегії можуть скасувати через коронавірус

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Етап Кубка світу з біатлону у Норвегії / jazztour.ru

Дев’ятий етап Кубка світу з біатлону, який повинен відбуватись в норвезькому Гольменколлені знаходиться під загрозою скасування через спалах коронавірусу.

Як повідомляє Міжнародний союз біатлоністів, вони роздумують над скасуванням норвезького етапу. Причиною скасування усіх заходів стала епідемія коронавірусу.

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Влада Норвегії скасувала усі заходи в країні, IBU взяв до уваги ці рекомендації. Вони знаходяться у постійному зв'язку з владою країни, а також організаторами змагань, щоб прийняти остаточне рішення.

Згідно з календарем, заключні біатлонні старти мають відбутися з 20 по 22 березня в Гольменколлені. На етапі повинні відбутись спринтерські гонки, переслідування та мас-старти.

У графіку Юніорського чемпіонату Європи в Хохфільцені (Австрія) відбулись зміни. Спринт, який мав відбутись у суботу, перенесли на четвер. Організатори будуть збиратись на збори, щоб вирішити подальшу долю змішаних естафет та гонки переслідування. Сьогодні, 11 березня, відбудуться дві індивідуальні гонки на чемпіонаті Європи.

Додамо, що наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться вже завтра, 12 березня, гонки будуть проходити у Контіолагті (Фінляндія).

Зазначимо, що перші корективи внесли на етапі Кубка світу з біатлону у Чехії. Там усі гонки відбувались за пустих трибун.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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