Етап Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто пройде без глядачів – причина
Сьомий етап Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове-Мєсто відбудеться без глядачів на трибунах. Причиною послужила загроза поширення коронавіруса.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.
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Це рішення ради безпеки держави, і організатори змагань його приймуть, їм доведеться з цим змиритися. З огляду на те, скільки людей повинно бути присутньіми на заході, на мою думку, іншої альтернативи не було,
– наводить слова Гамачека ТАСС з посиланням на чеське агентство СТК.
Раніше збірна України вже оголосила склади на цей етап Кубка світу. У жінок побіжать Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина та Юлія Джима.
Чоловіки представлені таким складом: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Сергій Семенов.
Етап Кубка світу в Нове-Мєсто відбудеться з 5 по 8 березня.
Як коронавірус вплинув на спортивні заходи
- Через спалах коронавірусу в Італії було перенесено 5 матчів Серії А. Зокрема, центральний поєдинок 26 туру "Ювентус" – "Інтер" відбудеться 13 травня.
- В італійському футбольному клубі "Пьянезе" оголосили про трьох гравців, заражених коронавірусом. Через це вся команда перебуває на карантині.
- Угорський футбольний клуб "Гонвед" відправив на карантин свого головного тренера Джузеппе Санніно. Причиною стало те, що наставник відвідав Італію.
- 28 лютого футболістка Ільхам Шейхи померла через коронавірус. 23-річна дівчина стала першою футболісткою, яка померла через коронавірус.
- У Франції за рекомендаціями міністерства охорони здоров'я рукостискання між учасниками футбольних матчів були скасовані на всіх зустрічах.
- Через спалах коронавірусу керівництво автоперегонів Формула-1 на невизначений час перенесло гран-прі Китаю. Гонка в Шанхаї мала відбутися 19 квітня.
- Під загрозою і гран-прі В'єтнаму, де місцева влада встановила карантин для осіб, які в'їжджають з країн. Це може ускладнити проведення дебютного гран-прі в цій країні.
- Коронавірус виявили і в Бахрейні. Там гран-прі має відбутися 22 березня. Під загрозою і проведення гран-прі Австралії.
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