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Етап Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто пройде без глядачів – причина

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Кубок світу з біатлону в Нове-Мєсто пройде без глядачів / Фото з відкритих джерел

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове-Мєсто відбудеться без глядачів на трибунах. Причиною послужила загроза поширення коронавіруса.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

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Це рішення ради безпеки держави, і організатори змагань його приймуть, їм доведеться з цим змиритися. З огляду на те, скільки людей повинно бути присутньіми на заході, на мою думку, іншої альтернативи не було,
– наводить слова Гамачека ТАСС з посиланням на чеське агентство СТК.

Раніше збірна України вже оголосила склади на цей етап Кубка світу. У жінок побіжать Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина та Юлія Джима.

Чоловіки представлені таким складом: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Сергій Семенов.

Етап Кубка світу в Нове-Мєсто відбудеться з 5 по 8 березня.

Як коронавірус вплинув на спортивні заходи

  • Через спалах коронавірусу в Італії було перенесено 5 матчів Серії А. Зокрема, центральний поєдинок 26 туру "Ювентус" – "Інтер" відбудеться 13 травня.
  • В італійському футбольному клубі "Пьянезе" оголосили про трьох гравців, заражених коронавірусом. Через це вся команда перебуває на карантині.
  • Угорський футбольний клуб "Гонвед" відправив на карантин свого головного тренера Джузеппе Санніно. Причиною стало те, що наставник відвідав Італію.
  • 28 лютого футболістка Ільхам Шейхи померла через коронавірус. 23-річна дівчина стала першою футболісткою, яка померла через коронавірус.
  • У Франції за рекомендаціями міністерства охорони здоров'я рукостискання між учасниками футбольних матчів були скасовані на всіх зустрічах.
  • Через спалах коронавірусу керівництво автоперегонів Формула-1 на невизначений час перенесло гран-прі Китаю. Гонка в Шанхаї мала відбутися 19 квітня.
  • Під загрозою і гран-прі В'єтнаму, де місцева влада встановила карантин для осіб, які в'їжджають з країн. Це може ускладнити проведення дебютного гран-прі в цій країні.
  • Коронавірус виявили і в Бахрейні. Там гран-прі має відбутися 22 березня. Під загрозою і проведення гран-прі Австралії.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Спорт Новини біатлону
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