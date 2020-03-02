Етап Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто пройде без глядачів – причина

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в чеському місті Нове-Мєсто відбудеться без глядачів на трибунах. Причиною послужила загроза поширення коронавіруса.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

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Це рішення ради безпеки держави, і організатори змагань його приймуть, їм доведеться з цим змиритися. З огляду на те, скільки людей повинно бути присутньіми на заході, на мою думку, іншої альтернативи не було,

– наводить слова Гамачека ТАСС з посиланням на чеське агентство СТК.

Раніше збірна України вже оголосила склади на цей етап Кубка світу. У жінок побіжать Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина та Юлія Джима.

Чоловіки представлені таким складом: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Сергій Семенов.

Етап Кубка світу в Нове-Мєсто відбудеться з 5 по 8 березня.

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