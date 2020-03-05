Етап Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто: Україна бойовим складом виступить у жіночому спринті

У четвер, 5 березня, на етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто (Чехія) відбудеться спринтерська гонка у жінок. Головний тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков визначився зі складом.

Першою серед українок на старт гонки вийде Олена Підгрушна, а останньою стартуватиме Анастасія Меркушина.

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5 березня о 18:35 на старт вийдуть жінки. Нашу країну в цій гонці представлять:

17. Олена Підгрушна

35. Юлія Джима

52. Віта Семеренко

61. Валя Семеренко

99. Анастасія Меркушина

Загалом у гонці візьмуть участь 99 біатлоністок.

Зазначимо, що на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто відбудуться спринти, естафети і мас-старти. Ч оловіча збірна України виступить основним складом на цьому етапі.