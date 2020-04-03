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Ето'о та Дрогба розкритикували медиків за ідею тестувати ліки проти коронавірусу на африканцях

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Самуель Ето'о / Africa Top Sports

У Франції розгорівся скандал після висловлювань деяких медиків про необхідність перевірити ефективність ліків на африканцях.

В одній з програм на французькому телебаченні завідувач відділення інтенсивної терапії лікарні в Парижі Жан-Поля Міра та директор з досліджень французького Національного інституту здоров'я Каміль Лохта обговорювали пандемію коронавірусу. Під час дискусії вчені висловили думку, що від COVID-19, ймовірно, можна вилікуватися за допомогою вакцини проти туберкульозу. Однак після цього додали, що її спершу потрібно протестувати в Африці.

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Такі слова не залишилися поза увагою багатьох відомих спортсменів з африканського континенту. Першим на це звернув увагу легендарний нападник "Барселони", "Інтера" та збірної Камеруну Самуель Ето'о. При цьому колишній футболіст не дуже доривав слова, висловлюючи своє обурення.

"С*чі діти, ви просто лайно! Африка вам не ігровий майданчик!", – написав Ето'о.

Його підтримав ще один визначний футболіст – Дідьє Дрогба з Кот-д'Івуару.

"Цілком незрозуміло, як ми досі терпимо це. Африка не є дослідною лабораторією. Я хочу осудити ці принизливі, брехливі та дуже расистські слова. Допоможіть нам разом врятувати Африку від COVID-19", – йдеться в повідомленні Дрогба.

  • Станом на 3 квітня у світі зафіксовано понад 1 мільйон випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померло понад 55 тисяч людей.
  • Франція на шостому місці у світі за кількістю інфікованих – понад 55 тисяч осіб. Померлими від інфекції вважаються 5387 людини.
  • Серед африканських країн найбільша кількість зафіксованих інфікованих коронавірусом – в Південно-Африканській республіці – 1505 людей. Померло – п'ятеро.


Прості правила поведінки під час пандемії коронавірусу, які можуть вберегти життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Спорту Спорт Футбол Африка
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