Евертон – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

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Евертон – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії
Евертон – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії / twitter.com/westham

"Евертон" та "Вест" перебувають на різних полюсах турнірної таблиці й зустрінуться у рамках 9 туру чемпіонату Англії. Переглянути поєдинок в Україні можна по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.

Цей матч відбудеться у суботу, 19 жовтня. Початок гри на стадіоні "Гудісон-Парк" о 14:30.

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Трансляція матчу "Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

За вісім турів АПЛ "Вест Хем" набрав 12 очок та перебуває на 12 сходинці. "Іриски" з сімома очками – 18-ті.

Команди вже назвали стартові склади на гру. Українець Андрій Ярмоленко, який виступає за "молотобійців", залишився на заміні.

Онлайн-трансляція матчу Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Вест Хем Андрій Ярмоленко
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