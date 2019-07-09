Як у світі заробляють на схожості з зіркою

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – у світі люди навчилися заробляти на схожістю з зіркою. Прихильників "Барселони" може розводити іранець Реза Парастеш. Він майже сертифікований Ліонель Мессі, тому що примудрився свою схожість на аргентинську суперзірку зробити власною професією. Головне його завдання – продовжувати виглядати, як Лео.

Також у випуску: Прес-конференція – це нудно, проте є зірки, які можуть прикрасити її своїми витівками.