Фанат "Динамо", який вибіг на поле "Олімпійського" зі свастикою, балотується у Верховну Раду

Вболівальник "Динамо" Ростислав Карпич, який прославився своїми радикальними поглядами, балотується у Верховну Раду по 213 мажоритарному округу Києва.

Про це повідомив сам претендент на депутатський мандат у Instagram.

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Що відомо про Ростислава Карпича?

Головні фото цього кандидата зробили після фіналу Кубка України "Динамо" – "Шахтар" на "Олімпійському". У 2015 році кияни перемогли в серії пенальті – 0:0 (5:4). Шовковський відбив удар Гладкого, "Динамо" взяло трофей, а вболівальники (не тільки ультрас) масово рвонули на поле, зламали одні ворота, інші розібрали на сувеніри і заважали проведенню церемонії нагородження.

Карпич вибіг на газон з файєром у червоній футболці з чорною свастикою на білому фоні. Після матчу його фото облетіло всі світові ЗМІ. Особливо його смакували британські таблоїди. Це фото довгий час було в інстаграмі Ростислава, але з часом він його видалив.



Ростислав Карпич балотується до Верховної Ради

КДК ФФУ після фіналу наклав штраф на "Динамо" і "Шахтар" за поведінку офіційних осіб та вболівальників, але персонально Карпич не отримав жодного покарання.

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Кандидат в депутати належить до угруповання динамівських ультрас "Родичі". Воно відокремилося від основної маси київських фанатів і на "Олімпійському" займає 21-й сектор. "Родичі" – це найбільш радикальна частина ультрас "Динамо".

Карпич – боєць муай тай. Срібний призер чемпіонату Європи та бронзовий призер чемпіонату Світу за версією Міжнародної федерації любительського муай тай.