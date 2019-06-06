Фанат "Голден Стейт" штовхнув гравця "Торонто", який влетів у натовп: відео

Третій матч фінальної серії НБА між "Годен Стейт" та "Торонто" закінчився не лише перемогою канадської команди, але й незначним скандалом. Все через вболівальника команди господарів.

Під час одного з епізодів баскетболіст "Торонто" Кайл Лаурі намагався дістати м'яч, який летів в аут. Зробити це він хотів у стрибку, і влетів у перший ряд вболівальників, які сиділи біля лінії майданчика. Це не надто сподобалося одному з вболівальників, який і відштовхнув Лаурі.

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Закінчилося все тим, що вболівальника попросили покинути своє місце та пересісти подальше від майданчика.

Варто відзначити, що один квиток на матч фінальної серії на "Оракл арена", там де сидів вболівальник, коштує від 12 тисяч доларів. Цілком ймовірно, що ці місця обійшлися вболівальнику у 25-35 тисяч доларів.

Сам матч закінчився неочікуваною перемогою "Торонто".

Відео інциденту на матчі "Голден Стейт" – "Торонто"