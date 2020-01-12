Фанат "Норвіча" перед смертю заповів 100 фунтів гравцям команди: вони випили в пам'ять про нього

Літній фанат "Норвіча" Баррі Грівз заповів 100 фунтів стерлінгів футболістам улюбленої команди. Він попросив, щоб вони випили в пам'ять про нього.

Баррі Грівз помер 28 грудня 2019 року на 84-му році життя. Він вболівав за "Норвіч" з десяти років (був власником сезонних абонементів). Баррі Грівз до виходу на пенсію працював учителем історії.

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Його донька доктор Сара Грівз у коментарі Daily Mail розповіла, що батько вирішив перед смертю зробити невеликий подарунок футболістам, про що він написав у своєму заповіті.

"Тато завжди говорив, що заповідає гравцям 100 фунтів стерлінгів. Він хотів зробити це, щоб подякувати їм за емоції в хороші та погані часи. Це змушує мене усміхатися – він дуже любив розмовляти про футбол", – розповіла Сара.

Футболісти "Норвіча" виконали прохання Баррі та випили в пам'ять про нього. Фото вони виклали на офіційному акаунті клуба в твіттері.