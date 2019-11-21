Фанат, що виграв у лотерею 161 мільйон фунтів, викупив улюблений клуб

Переможець лотереї EuroMillions шотландець Колін Вейр, що свого часу зірвав джек-пот у 161 мільйон фунтів стерлінгів, став власником футбольного клубу "Патрік Тісл". Однак вирішив одразу ж передати клуб в управління іншим вболівальникам.

Свій джек-пот Колін Вейр зірвав ще у 2011 році. З того часу він інвестував у свій улюблений клуб "Патрік Тісл" 2,5 мільйони фунтів стерлінгів. І от 21 листопада стало відомо, що 71-літній Вейр, який все життя є фанатом "Тісл", купив контрольний пакет акцій і частку землі на стадіоні "Ферхілл", де грає його команда, але поверне землю клубу. Її свого часу продали, щоб клуб міг існувати надалі. Відтак тепер у клубу офіційно немає боргів.

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Однак сам керувати клубом Колін Вейр не має наміру. Як і бути його єдиним власником. Він вирішив передати управління клубу організації фанатів. Зазначається, що передача прав відбудеться не пізніше 30 березня 2020 року. Поки ж триває процес формування цього керівного колективу.

Варто відзначити, що справи у клубу "Патрік Тісл" поки йдуть не дуже добре. Команда займає останнє – десяте – місце у Чемпіоншині (другий за силою чемпіонат у Шотландії).

Щодо самого виграшу, то Колін та його дружина Кріс влітку 2011 року зірвали рекордний на той час джек-пот від EuroMillions – понад 161 мільйон фунтів стерлінгів (майже 185 мільйонів євро). Пара ж одразу увійшла до списку 500 найбагатших мешканців Великобританії. Але коли їх імена стали відомі, то вони з родиною були змушені покинути власний дім та деякий час переховуватися від журналістів та інших зацікавлених осіб.



Колін Вейр з дружиною Кріс після перемоги у лотереї