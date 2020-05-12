Фаната Путіна, який проміняв Україну на Росію, відсторонили від участі в UFC

Російський боєць змішаного стилю Олексій Олійник відсторонений від виступів в американському промоушені UFC на 180 днів за медичними показаннями.

Про це повідомляє портал MMAJunkie.

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Таке рішення прийнято з медичних міркувань після травм, які Олійник отримав у переможному бою з бразильцем Фабрісіо Вердумом на шоу UFC 249 в американському Джексонвіллі.

Причиною цього називається тріщина в ребрі спортсмена, але сам росіянин говорить інше: "Вперше чую про це. У мене стандартне відсторонення – 45 днів через розсічення".

Що відомо про Олексія Олійника?

42-річний Олійник виступає у змішаних єдиноборствах з 1996 року. На його рахунку 73 поєдинки в MMA, в яких він здобув 59 перемог і зазнав 13 поразок, один бій завершився внічию.

У 2014 році Олійник з'явився на публіці у футболці із зображенням Володимира Путіна, пояснивши це бажанням "у чомусь показати свою життєву позицію".

Пізніше сказав, що не хоче бути громадянином України, бо йому "в цій країні незатишно". Потім він отримав російський паспорт і продовжив виступати вже під прапором РФ. В'їзд в Україну йому заборонений.

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