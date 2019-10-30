Фанатам "Динамо" пропонують обміняти дудки на стадіоні на клубні шарфи

Кожен уболівальник "Динамо", який прийде на кубковий матч проти "Шахтаря" з дудкою, зможе обміняти її на клубний шарф.

Обміняти дудку на шарф можна на НСК "Олімпійський" на вході до 27-го сектора. В обміні беруть участь усі охочі.

Матч "Динамо" – "Шахтар" розпочнеться сьогодні о 19:30. Це буде гра 1/8 фіналу Кубка України.

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Організаторами акції виступила компанія Favorit, яка є партнером київського "Динамо".