Фанатам "Динамо" пропонують обміняти дудки на стадіоні на клубні шарфи
Кожен уболівальник "Динамо", який прийде на кубковий матч проти "Шахтаря" з дудкою, зможе обміняти її на клубний шарф.
Обміняти дудку на шарф можна на НСК "Олімпійський" на вході до 27-го сектора. В обміні беруть участь усі охочі.
Матч "Динамо" – "Шахтар" розпочнеться сьогодні о 19:30. Це буде гра 1/8 фіналу Кубка України.
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Організаторами акції виступила компанія Favorit, яка є партнером київського "Динамо".
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