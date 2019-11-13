Фанати "Альбасете" визнали українця Романа Зозулю найкращим гравцем команди в жовтні

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Фанати "Альбасете" визнали українця Романа Зозулю найкращим гравцем команди в жовтні

Вболівальники іспанського "Альбасете" назвали українського нападника Романа Зозулю найкращим гравцем за підсумками жовтня.

"Це визнання роботи всієї команди. Я ціную любов, яку вболівальники завжди демонструють мені. Разом з командою ми будемо продовжувати працювати, щоб вигравати для них матчі", – прокоментував цю нагороду Роман Зозуля.

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Варто відзначити, що у жовтні український нападник допоміг "Альбасете" набрати шість очок у чемпіонаті. Він забивав у ворота "Фуенлабради" та "Кадіса", а його команда здобувала мінімальні перемоги.

Попри це, "Альбасете" йде лише на десятому місці у Сегунді. Однак відставання від шостої "Сарагоси" складає лише одне очко (саме це місце за підсумками сезону дає можливість зіграти у плей-офф за вихід у Прімеру). До другої "Уески" – чотири очки. 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Роман Зозуля
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