Фанати "Альбасете" визнали українця Романа Зозулю найкращим гравцем команди в жовтні
Вболівальники іспанського "Альбасете" назвали українського нападника Романа Зозулю найкращим гравцем за підсумками жовтня.
"Це визнання роботи всієї команди. Я ціную любов, яку вболівальники завжди демонструють мені. Разом з командою ми будемо продовжувати працювати, щоб вигравати для них матчі", – прокоментував цю нагороду Роман Зозуля.
Читайте також: Український футболіст став найкращим бомбардиром іноземного чемпіонату
Варто відзначити, що у жовтні український нападник допоміг "Альбасете" набрати шість очок у чемпіонаті. Він забивав у ворота "Фуенлабради" та "Кадіса", а його команда здобувала мінімальні перемоги.
Попри це, "Альбасете" йде лише на десятому місці у Сегунді. Однак відставання від шостої "Сарагоси" складає лише одне очко (саме це місце за підсумками сезону дає можливість зіграти у плей-офф за вихід у Прімеру). До другої "Уески" – чотири очки.
Вибір редакції
-
Поліція завела кримінальну справу за фактом расизму на матчі "Шахтар" – "Динамо"12 листопада , 19:15
-
Став відомий гонорар Ломаченка за бій з Кемпбеллом: боксер поділив гроші з батьком12 листопада , 16:21
-
Найкращий гол 2019 року в українському футболі: названо 11 претендентів (відео)12 листопада , 12:48