Фанати "Аякса" не давали спати футболістам "Ювентуса", запустивши вночі салюти: відео

Фанати амстердамського "Аяксу" готові на все, заради перемоги їх улюбленої команди. Навіть якщо від цього постраждає сон інших людей.

Перед матчем проти "Ювентуса" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, ультрас команди влаштував феєрверк перед готелем, де зупинилася італійська команда. Як пише Tuttosport, вони як мінімум двічі запускали феєрверк уночі – о 2:00 та 4:00 годинах.

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Та, за даними видання, це не дуже допомогло – футболістів поселили у дальнє крило готелю, куди не доходили звуки феєрверків. Відтак ніщо не мало потурбувати їх сон.

Ajax fans with fireworks outside the hotel where the Juventus players are sleeping last night wishing them a good night pic.twitter.com/RSiY6PAMTY — Casual Ultra (@thecasualultra) 10 квітня 2019 р.

Варто додати, що фанати "Аяксу" не вперше вдаються до такого. Вони також запускали феєрверки під вікнами готелю, в якому зупинявся і мадридський "Реал". Правда це тоді не дуже допомогло – "Реал" переміг в Амстердамі. Натомість "Аякс" розгромив "Реал" у Мадриді та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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Матч "Аякс" – "Ювентус" відбудеться у середу, 10 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24. А вже за тиждень – у вівторок, 16 квітня, команди зіграють матч-відповідь у Турині.