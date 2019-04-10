Фанати "Аякса" не давали спати футболістам "Ювентуса", запустивши вночі салюти: відео

216 Читать новость на русском
Фанати "Аякса" не давали спати футболістам "Ювентуса", запустивши вночі салюти: відео

Фанати амстердамського "Аяксу" готові на все, заради перемоги їх улюбленої команди. Навіть якщо від цього постраждає сон інших людей.

Перед матчем проти "Ювентуса" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, ультрас команди влаштував феєрверк перед готелем, де зупинилася італійська команда. Як пише Tuttosport, вони як мінімум двічі запускали феєрверк  уночі – о 2:00 та 4:00 годинах.

Дізнайтеся, що прогнозують букмекери у матчі Аякс – Ювентус

Та, за даними видання, це не дуже допомогло – футболістів поселили у дальнє крило готелю, куди не доходили звуки феєрверків. Відтак ніщо не мало потурбувати їх сон.

Варто додати, що фанати "Аяксу" не вперше вдаються до такого. Вони також запускали феєрверки під вікнами готелю, в якому зупинявся і мадридський "Реал". Правда це тоді не дуже допомогло – "Реал" переміг в Амстердамі. Натомість "Аякс" розгромив "Реал" у Мадриді та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Це варто побачити: "Аякс" випустив неймовірний відеоролик перед матчем з "Ювентусом"

Матч "Аякс" – "Ювентус" відбудеться у середу, 10 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24. А вже за тиждень – у вівторок, 16 квітня, команди зіграють матч-відповідь у Турині.

 

blog_ava
Зеленський вирішив не здавати аналізи представникам VADA
сьогодні
4436
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ювентус Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – хто такий наступний суперник Василя Ломаченка
сьогодні 16:30 Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – хто такий наступний суперник Василя Ломаченка
Михайло Гема 389
"Ліверпуль" комфортно здолав "Порту": відео
сьогодні 08:10 "Ліверпуль" комфортно здолав "Порту": відео
587
У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
9 квітня 17:42 У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
534
"Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
9 квітня 17:26 "Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
767
Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
9 квітня 14:41 Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
427
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук