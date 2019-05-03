Фанати "Айнтрахта" влаштували божевільне модульне шоу на матчі з "Челсі": фото, відео

Уболівальники німецького футбольного клубу "Айнтрахт" в чергове влаштували гарячу підтримку своїй улюбленій команді. Цього разу фанати "орлів" відзначилися на матчі півфіналу Ліги Європи з лондонським "Челсі".

Фанати німецького клубу зустріли вихід команд на поле барвистим перформансом, під час якого за одними з воріт був розгорнутий банер на всю трибуну.

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Frankfurt fans do not mess about ?



Serious tifo goals pic.twitter.com/pUppkKI1S6 — Football on BT Sport (@btsportfootball) 2 мая 2019 г.

Перший поєдинок півфіналу Ліги Європи "Айнтрахт" – "Челсі" завершився результативною нічиєю 1:1. В іншому півфіналі "Валенсія" програла "Арсеналу".

Також модульне шоу фанати "Айнтрахта" влаштували перед чвертьфінальним поєдинком з "Бенфікою". А після гри з лісабонцями фанати "орлів" ледь не вибігли на футбольне поле.

Вболівальники "Айнтрахта" також відомі тим, що організовують масові виїзди на поєдинки своєї команди. Зокрема, понад 2 тисячі фанатів німецького клубу були на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи в Харкові , коли їх команда зустрічалася з "Шахтарем".

Узимку УЄФА покарав "Айнтрахт" за поведінку вболівальників під час матчу Ліги Європи проти "Лаціо" в шостому турі групового етапу. Фанати палили фаєри, вибігали на поле і кидали сторонні предмети.

Франкфуртці були оштрафовані на 80 тисяч євро, а також умовно отримали заборону на реалізацію квитків для своїх уболівальників на найближчий гостьовий матч Ліги Європи. У разі, якщо протягом двох років заворушення повторяться, то "Айнтрахт" буде позбавлений права виїзної підтримки.

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