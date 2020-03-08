Фанати "Баварії" влаштували дивовижне модульне шоу на честь 120-річчя клубу: фото і відео

27 лютого футбольному клубу "Баварія" виповнилося 120 років. 29-разовий чемпіон Німеччини, який крокує до 30-го чемпіонства, гучно відсвяткував день народження.

Ще до 8 березня було відомо, що "Баварія" зіграє матч 25 туру чемпіонату Німеччини проти "Аугсбурга" в раритетній біло-червоній формі.

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Форма, у якій грала "Баварія" / Фото сайт "Баварії" Мюнхен

Також перед грою "Баварія" провела акцію проти расизму та ксенофобії, яка була присвячена скандалу в матчі з "Хоффенхаймом".

Минулого вікенду фанати "Баварії" зірвали матч образами на адресу власника "Хоффенхайма" Дітмара Гоппа.



Соціальна акція, яку провели команди перед грою / Фото instagram.com/fcbayern

Поєдинок проти "Аугсбурга" розпочався з дивовижного модульного шоу.

Трибуни домашнього стадіону мюнхенців "Альянс Арени" швидко стали червоно-білими, на трьох секторах з'явилися емблеми клубу та напис – 120 років.

Choreo celebrating 120 years of FC Bayern. #fcbfca pic.twitter.com/Ow7izY0aYz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 8, 2020

"Баварія" відсвяткувала день народження, здобувши перемогу 2:0.

У цьому поєдинку не обійшлося без протесту від вболівальників "Баварії". Фанати протестували проти Німецького футбольного союзу ( Deutscher Fußball-Bund, DFB) .

Причиною стало те, що союз порушив обіцянку не притягувати до колективної відповідальності фанатів.

За інформацією ЗМІ, між представниками фанатів німецьких клубів та DFB була формальна угода, що союзу прийматиме будь-які рішення щодо фанатів індивідуально.

Однак DFB порушив слово, коли покарав фанатів "Боруссії" Дортмунд. Ті влаштували акцію протесту проти власника "Хоффенхайма" Дітмара Гоппа.

За образи на адресу Гоппа фанатам "джмелів" на три роки заборонили відвідувати виїзні матчі проти "Хоффенхайму".

Це стало однією з причин згаданого скандалу на матчі між "Баварією" та "Хоффенхаймом".

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