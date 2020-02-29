Фанати "Баварії" зірвали матч образливими банерами, мюнхенці ледь не втратили перемогу 6:0

У 24 турі чемпіонату Німеччини "Баварія" на виїзді зіграла проти "Хоффенхайма". Поєдинок для мюнхенців, які днями відсвяткували 120-річчя, складався надзвичайно вдало до середини другого тайму. 6:0 на табло і легкі три очки.

Однак у середині другого тайму гру зіпсували вболівальники "Баварії". Окрім того, що фанати влаштували фаєр-шоу, вони ще вивісили образливі банери на адресу власника "Хоффенхайма" Дітмара Гоппа.

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Через образливі банери арбітр зупинив гру. Що було на банерах – наразі не відомо.

Наставник "Баварії" Хансі Флік та футболісти команди побігли заспокоювати фанатів, які не деякий час замовкли.

Натомість шаленим свистом гру супроводжували глядачі, які прийшли на стадіон підтримати "Хоффенхайм".

Через деякий час арбітр матчу Крістіан Дінгер зупинив гру й команди пішли в підтрибунне приміщення. На цей раз вболівальників "Баварії" пішли заспокоювати перші лиця клубу.

З VIP-ложі до фан-сектору "Баварії" прийшли глава правління клубу Карл-Гайнц Румменігге, його наступник – Олівер Кан, спортивний директор Хасан Саліхаміджич.

Румменігге та інші представники вирішили підтримати Дітмара Гоппа. Зокрема, Карл-Гайнц вийшов на поле з Гоппом та намагався взяти Дітмара за руку. Однак той відмовився брати Румменігге за руку.

Rummenigge and Hopp after the game pic.twitter.com/7lOYKUPojS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 29, 2020

Команди таки продовжили матч. Однак майже 15 останніх хвилин футболісти не атакували, а просто віддавали одне одному передачі у центрі поля. Так тривало до фінального свистка. У підсумку "Баварія" перемогла 6:0.

Just waiting for full time now. pic.twitter.com/EpiKJK7RrK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 29, 2020

Що відомо про Дітмара Гоппа? Німецький бізнесмен, один із засновників компанії SAP. За даними Forbes 2018 року, його активи склали близько 10,2 мільярда доларів США. У 2009 році коштами Гоппа був побудований стадіон "Хоффенхайма" Рейн-Некар-Арена.



Серед німецьких вболівальників Гопп має не найкраще реноме. Причина у тому, що Гопп – єдиний власник "Хоффенхайма". У Німеччині не поширено, щоб клуб мав одного власника.