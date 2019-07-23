Фанати "Динамо" масово атакували суперника у Лізі чемпіонів

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Фанати "Динамо"
Фанати "Динамо" / Апостроф

Вболівальники "Динамо" розпочали масово атакувати офіційну сторінку в Instagram бельгійського клубу "Брюгге".

За підсумками жеребкування в третьому кваліфайн-раунді Ліги чемпіонів саме з бельгійською командою належить зіграти "біло-синім".

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"Тільки Київ, тільки перемога!" – подібні та інші записи можна побачити на сторінці бельгійського клубу. При цьому чимало вболівальників нагадують бельгійському клубу, що правило писати Kyiv, а не Kiev.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons #UCL-verhaal dit seizoen begint tegen Dynamo Kiev! #UCLDraw

Публикация от Club Brugge (@clubbrugge)

Уже 6/7 серпня відбудуться перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, а 13 серпня матчі-відповіді. Команди, які програли на цій стадії, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи.

Спорт 24 писав, що воротар "Динамо" Георгій Бущан одним з перших прокоментував жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Київському клубу буде протистояти бельгійський "Брюгге".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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