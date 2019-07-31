Фанати "Динамо" можуть отримати безкоштовні квитки на виїзний матч з "Карпатами"

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Карпати – Динамо квитки
Карпати – Динамо квитки / Фото з відкритих джерел

Київське "Динамо" анонсувало, що для уболівальників будуть доступні безкоштовні квитки на матч 1-го туру УПЛ з "Карпатами".

За інформацією офіційного сайту киян, Для уболівальників киян будуть доступні безкоштовні квитки, які, починаючи з 18:00, будуть поширюватися динамівським офіцером безпеки при вході на гостьовий сектор стадіону "Україна" (№30).

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В середу, 31-го липня, виїзним матчем з "Карпатами" у Львові "Динамо" починає виступи в чемпіонаті України сезону 2019/2020. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Україна" і розпочнеться о 19:30.

Спорт 24 писав, що "Колос" із села Ковалівка дебютував у чемпіонаті України. "Колоски" сенсаційно перемогли "Маріуполь", який за підсумками минулого сезону виборов право грати в Лізі Європи.

Також у першому турі чемпіонату України в Чернігові зіграли "Десна" та "Львів". Поєдинок між командами завершився несподіваною перемогою львів'ян.

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Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ Карпати
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