Фанати "Динамо" перед матчем з "Челсі" проведуть благодійну акцію

95 Читать новость на русском
Фанати "Динамо"
Фанати "Динамо"

Вболівальники київського "Динамо" перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського "Челсі" проведуть благодійну акцію "#Синергія". Вона складається з двох частин: допомога двом дитячим будинкам та підтримка наших моряків.

Перед матчем "Динамо" – "Челсі", у четвер, 14 березня, з 15:00 до 19:30 на Троїцькій площі (перед стадіоном, ближче до Театру оперети) стоятиме намет, де можна залишити речі для двох дитячих будинків – у селі Копилів Київської області та у місті Чигирин Черкаської області.

"Ваша підтримка дуже важлива для діток, навіть якщо це буде одна пляшка миючого засобу чи коробка олівців. Своїм невеликим внеском ви долучаєтеся до великої справи", – йдеться у заяві фанатів "Динамо".

Читайте також: Британських фанатів "Челсі" просять не провокувати киян згадками про війну з Росією

Фанати просять приносити лише нові речі, необхідні для цих дитбудинків – канцтовари, миючі засоби, спортивний інвентар, книги, дитячий одяг, солодощі чи реквізит для заходів з дітьми (надувні кульки, святковий одноразовий посуд для днів народження, прикраси, мильні бульбашки, крейда, свічки для торта, пакувальний папір для подарунків та стрічки) тощо.

Кожен, хто принесе речі для дітей-сиріт, отримає прапорець ВМС України для висловлення підтримки полоненим українським морякам.

 

blog_ava
Прогноз погоди на 13 березня: штормовий вітер відступає, повертається весна
сьогодні
1435
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга Європи благочинність
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фанати "Динамо" перед матчем з "Челсі" проведуть благодійну акцію
сьогодні 09:17 Фанати "Динамо" перед матчем з "Челсі" проведуть благодійну акцію
95
"Манчестер Сіті" вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, розбивши "Шальке": відео
сьогодні 08:41 "Манчестер Сіті" вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, розбивши "Шальке": відео
529
Як воротар київського "Арсеналу" тричі невдало обігрував гравців "Динамо": курйозне відео
11 березня 15:52 Як воротар київського "Арсеналу" тричі невдало обігрував гравців "Динамо": курйозне відео
1194
У спорті з трьох років, а з чотирьох бігаю кроси, – чемпіонка Європи лучниця Жанна Наумова
сьогодні 08:05 У спорті з трьох років, а з чотирьох бігаю кроси, – чемпіонка Європи лучниця Жанна Наумова
Станіслав Безушко 170
Зінченко віддав елегантну результативну передачу в матчі проти "Шальке": відео
12 березня 22:49 Зінченко віддав елегантну результативну передачу в матчі проти "Шальке": відео
992
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук