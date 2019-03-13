Фанати "Динамо" перед матчем з "Челсі" проведуть благодійну акцію

Вболівальники київського "Динамо" перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського "Челсі" проведуть благодійну акцію "#Синергія". Вона складається з двох частин: допомога двом дитячим будинкам та підтримка наших моряків.

Перед матчем "Динамо" – "Челсі", у четвер, 14 березня, з 15:00 до 19:30 на Троїцькій площі (перед стадіоном, ближче до Театру оперети) стоятиме намет, де можна залишити речі для двох дитячих будинків – у селі Копилів Київської області та у місті Чигирин Черкаської області.

"Ваша підтримка дуже важлива для діток, навіть якщо це буде одна пляшка миючого засобу чи коробка олівців. Своїм невеликим внеском ви долучаєтеся до великої справи", – йдеться у заяві фанатів "Динамо".

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Фанати просять приносити лише нові речі, необхідні для цих дитбудинків – канцтовари, миючі засоби, спортивний інвентар, книги, дитячий одяг, солодощі чи реквізит для заходів з дітьми (надувні кульки, святковий одноразовий посуд для днів народження, прикраси, мильні бульбашки, крейда, свічки для торта, пакувальний папір для подарунків та стрічки) тощо.

Кожен, хто принесе речі для дітей-сиріт, отримає прапорець ВМС України для висловлення підтримки полоненим українським морякам.