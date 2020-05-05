Фанати "Динамо" підтримали Стерненка і обіцяють протести

Фанати "WBC Ультрас Динамо" підтримали громадського активіста Сергія Стерненка. Активісту можуть вручити підозру у справі, в якій Стерненко, обороняючись від озброєних нападників, смертельно ранив одного з них.

На своїй сторінці у фейсбуці фанати "Динамо" заявили, що уважно слідкують за ситуацією довкола Сергія Стерненка.

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Фанати обіцяли організувати протест, якщо Сергію вручать підозру.

Якщо антиукраїнські сили таки спробують незаконно висунути підозру у вбивстві або затримати Сергія – ми одразу ж оголосимо загальну мобілізацію та збір для акції протесту!,

– мовиться у повідомленні.

Разом з тим, "WBC Ультрас Динамо" закликали інші фанатські рухи та всіх небайдужих слідкувати за розвитком подій.

Що відомо про підозру Стерненку?

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що щодо Стерненка у будь-якому разі буде підозра.

Мовиться про справу, у якій Стерненко, обороняючись від озброєних нападників, смертельно ранив одного з них.

За її словами, питання лише у кваліфікації підозри – умисне вбивство чи вбивство під час самозахисту.

Водночас громадський активіст та волонтер Роман Сініцин заявив, що підозру спільно готують Офіс генпрокурора та СБУ. Найімовірніше, вручать її вже до кінця цього тижня.

Також він повідомив, що Стерненка можуть закрити в СІЗО без права на заставу.

Що відомо про напад на Сергія Стерненка? На активіста тричі скоювали організований замах на вбивство. 24 травня 2018 року під час замаху Стерненку вдалося вижити.



Сергій поранив одного з нападників ножем у живіт, від чого той помер. Стерненко звинувачував у цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

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