Фанати "Динамо" побилися з поліцією на стадіоні "Олімпіакоса": відео

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Фанати "Динамо"
Фанати "Динамо"

Під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між грецьким "Олімпіакосом" та "Динамо" в Афінах побилися фанати киян з правоохоронцями.

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Бійка між уболівальниками "Динамо" та поліцією сталася у гостьовому секторі киян. Що стало причиною сутичок – поки невідомо.

Відео бійки фанатів "Динамо" та поліції на стадіоні

Після першого тайму "Олімпіакос" попереду 2:1.

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
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