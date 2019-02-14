Фанати "Динамо" побилися з поліцією на стадіоні "Олімпіакоса": відео
Під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між грецьким "Олімпіакосом" та "Динамо" в Афінах побилися фанати киян з правоохоронцями.
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Бійка між уболівальниками "Динамо" та поліцією сталася у гостьовому секторі киян. Що стало причиною сутичок – поки невідомо.
Відео бійки фанатів "Динамо" та поліції на стадіоні
Після першого тайму "Олімпіакос" попереду 2:1.
Джерело: 24 Канал
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