Фанати "Динамо" розтягнули величезний банер на матчі з "Шахтарем": фото

У суботу, 10 серпня, на НСК "Олімпійський" у Києві зійшлися "Динамо" та "Шахтар". Фанати киян на цю гру створили новий банер.

На фан-секторі "Динамо" розтягнули величезний банер з написом "Геть із пляжу, ми тут ляжем". При цьому на банері зображений уболівальник "Динамо", а поруч – Суперкубок України. Його "Динамо" виграло 28 серпня в Одесі у матчі проти "Шахтаря".

До слова: Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу України

При цьому що навколо фан-сектора розміщено зображення пальм, вболівальники з собою принесли пляжні парасольки. Та й вони на трибунах топлес.



Банер фанатів "Динамо" (фото: 24 Канал)