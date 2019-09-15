Фанати "Динамо" вивісили банер про Медведчука й виділеними словами "ад" і "кат": фото

Вболівальники "Динамо" під час матчу 7-го туру чемпіонату України з "Десною" вивісили банер із зображенням одного з лідерів політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

На банері фото Медведчука з підписом "Адвокат" і виділеними словами "ад" (пекло) й "кат".

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Банер фанатів "Динамо" / Фото: Tribuna.com

Віктор Медведчук є давнім партнером власників "Динамо" братів Суркісів і кум президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Григорій Суркіс, який є власником "Динамо", депутат Верховної Ради від партії Медведчука.

На судовому процесі 1980-го року Віктор Медведчук був державним захисником українського поета та дисидента Василя Стуса, якого звинувачували в антирадянській пропаганді. Тоді Медведчук визнав "обвинувачення правомірними". Стус помер у в'язниці в 1985 році.

У фільмі "Заборонений" про письменника-дисидента Василя Стуса, який вийшов на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Кум Путіна виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився. Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".

Окрім того, кум президента Росії Володимира Путіна подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані. Він – автор книги "Справа Василя Стуса". Таким чином Медведчук хоче захистити свою "честь" та "гідність".