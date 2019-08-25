Фанати "Динамо" вивісили образливий банер на матчі з "Олімпіком": фото

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Банер на матчі "Динамо"
Банер на матчі "Динамо"

Київське "Динамо" зіграло перший матч після призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера клубу. Однак не всім фанатам клубу сподобалося це призначення.

На матчі проти "Олімпіка" на фан-секторі "Динамо" вивісили банер "День бабака сурка?". Збоку зображені граблі та "динамівське серце".

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Це відсилка до фільму "День бабака" 1993 року з Біллом Мюрреєм у головній ролі. Його герой переживає постійно один і той самий день – 2 лютого, коли святкується день бабака (російською – сурка). У такий спосіб вони натякнули до того, що клуб повертається в часі назад – призначає тренера, якого звільнили 15 років, тож наступає на ті самі граблі.

Олексій Михайличенко тренував "Динамо" у 2002-2004 роках. Його призначили після неочікуваної смерті Валерія Лобановського. А звільнили, коли вдома команда поступилася турецькому "Трабзонспору" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Окрім того, прізвище президента клубу Ігоря Суркіса співзвучне з "сурком".

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Джерело: 24 канал
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