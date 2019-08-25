Фанати "Динамо" вивісили образливий банер на матчі з "Олімпіком": фото

Київське "Динамо" зіграло перший матч після призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера клубу. Однак не всім фанатам клубу сподобалося це призначення.

На матчі проти "Олімпіка" на фан-секторі "Динамо" вивісили банер "День бабака сурка?". Збоку зображені граблі та "динамівське серце".

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Це відсилка до фільму "День бабака" 1993 року з Біллом Мюрреєм у головній ролі. Його герой переживає постійно один і той самий день – 2 лютого, коли святкується день бабака (російською – сурка). У такий спосіб вони натякнули до того, що клуб повертається в часі назад – призначає тренера, якого звільнили 15 років, тож наступає на ті самі граблі.

Олексій Михайличенко тренував "Динамо" у 2002-2004 роках. Його призначили після неочікуваної смерті Валерія Лобановського. А звільнили, коли вдома команда поступилася турецькому "Трабзонспору" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Окрім того, прізвище президента клубу Ігоря Суркіса співзвучне з "сурком".