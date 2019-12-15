Фанати "Динамо" вивісили образливий банер проти братів Суркісів: фото (18+)

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Фанати "Динамо" / 1927.kiev.ua

Київське "Динамо" переживає не найкращі часи. Фанати "Динамо" готові вдатися до радикальних дій.

На матч в Лізі Європи проти "Лугано", в якому "Динамо" треба було перемагати з різницею у два голи, вболівальники вивісили банер "ніяких пояснень – тільки результат". Результату не було – команда зіграла внічию, уникнувши принизливої поразки аж на четвертій компенсованій хвилині матчу.


Банер на матчі "Динамо" проти "Лугано" (фото із соцмереж)

До слова: Ганебна поразка "Шахтаря" та виліт "Динамо" можуть залишити Україну без Ліги чемпіонів 2021

Тож на гру проти "Десни" вболівальники "Динамо" організували дрес-код – усі в чорному. Але на цьому вони не зупинилися. На трибунах був розтягнутий величезний банер, на якому було написано "Суркіси, від**іться від Динамо".


Банер проти Суркісів на матчі "Десна" – "Динамо" (фото із соцмереж)

Це не вперше фанати "Динамо" виступають проти власників клубу – братів Ігоря та Григорія Суркісів. На одному з матчів вони вивісили банер "Пустив ОПЗЖ в наш дім – вмить ворогом став нам усім". Це "послання" було адресовано почесному президенту клубу Григорію Суркісу. Він став народним депутатом від "Опозиційна платформа – За життя" проросійського Віктора Медведчука. Саме за його сприяння та базі "Динамо" відбувся "Кубок Верховної Ради України", де зіграли й інші депутати ОПЗЖ. 

І на матчі проти "Дніпро-1" в Києві зірвали банери телеканалів "112 Україна" та NewsOne, які належать Віктору Медведчуку.

Ще одна акція: Фанати "Динамо" вивісили банер про Медведчука з виділеними словами "ад" і "кат": фото

Також на матчі проти "Олімпіка" на фан-секторі "Динамо" вивісили банер "День бабака сурка?". Збоку зображені граблі та "динамівське серце".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Динамо Ігор Суркіс Григорій Суркіс Футбол
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