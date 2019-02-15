Фанати "Динамо" Загреб вивісили український прапор під час матчу Ліги Європи: фотофакт

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Ультрас "Динамо" Загреб
Ультрас "Динамо" Загреб / Фото з відкритих джерел

14 лютого відбувся матч 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому "Вікторія" Пльзень вдома приймала "Динамо" Загреб (1:2).

Вболівальники хорватського клубу під час зустрічі вивісили на трибунах прапор України. Причина такого перформансу – невідома.

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Прапор України на матчі Ліги Європи "Вікторія" Пльзень – "Динамо" Загреб

До слова, Хорватія не вперше підтримує Україну. Після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!".

Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все-таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

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Теги: Футбол Ліга Європи Динамо Спорт
Джерело: 24 Канал
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