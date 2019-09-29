Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео

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Банери NewsOne та "112 каналу" на матчі "Динамо" – "Дніпро-1"
Банери NewsOne та "112 каналу" на матчі "Динамо" – "Дніпро-1" / Вікторія Куранова

Фанати "Динамо" виступили з доволі жорсткою позицією щодо каналів NewsOne та "112 канал", які належать проросійському політику Віктору Медведчуку. Під час матчі на НСК "Олімпійський" проти "Дніпро-1" вони позривали їх банери та вивісили догори дриґом.

Ще у минулому турі у Полтаві фанати "Динамо" вивісили банер "Пустив ОПЗЖ в наш дім – вмить ворогом став нам усім". Це "послання" було адресовано почесному президенту клубу Григорію Суркісу. Він став народним депутатом від "Опозиційна платформа – За життя" проросійського Віктора Медведчука. Саме за його сприяння та базі "Динамо" відбувся "Кубок Верховної Ради України", де зіграли й інші депутати ОПЗЖ. Цей же банер фанати "Динамо" вивісили і на матчі проти "Дніпро-1".

До слова: Динамо – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Там же вони вивісили й банери двох ЗМІ, які належать Віктору Медведчуку – NewsOne та "112 канал". Їх вони зняли зі стадіону. на своєму секторі вони їх повісили догори дриґом. 


Фанати "Динамо" зірвали банери NewsOne та "112 каналу" (фото: Вікторія Куранова)

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Відео, як фанати "Динамо" знімають банер "112 каналу" на НСК "Олімпійський"

Що відомо про телеканали "112 Україна" і NewsOne?
Ці ЗМІ контролює глава партії "Опозиційна платформа – За життя" та кум російського президента Віктор Медведчук. Телеканали частенько потрапляють у різноманітні скандали через інформаційну політику, яку ведуть.

З останнього – на 112 у липні збиралися демонструвати фільм режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". У ньому війну з Росією автор називає "громадянською війною", а Медведчука – "лідером опозиції". Росія у цьому фільмі – не країна-агресор. Загалом режисер відверто підтримує російську версію трактування подій в Україні 2014 року. Через це під будівлею Служби безпеки України в Києві протестували десятки активістів. Вони вимагали від правоохоронців негайної реакції щодо дій телеканалу "112 Україна". Перед тим уночі двоє невідомих обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу. Врешті від ідеї показувати стрічку телеканал відмовився.

Від 112-го не відставав і NewsOne. Там також у липні хотіли провести спільний із Росією телеміст. Він мав відбутися із державним каналом "Росія 24" під назвою "Надо поговорить". Серед ведучих з російського боку були анонсовані Марія Сіттель і Андрій Малахов, до них мав долучитися головний пропагандист Кремля Дмитро Кисельов.


Кому належать українські ЗМІ (інфографіка: 24 канал)

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Теги: Спорт Новини Спорту Віктор Медведчук 112 канал NewsOne Футбол Динамо
Джерело: 24 канал
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