Фанати "Дніпра" виставили на аукціон футболку легенди клубу задля порятунку раненого військового

Під час останнього матчу футбольного клубу "Дніпро" на фанатському секторі був вивішений величезний банер "Саня Джон, тримайся. Пишаємося тобою". У такий спосіб уболівальники підтримали пораненого учасника війни на Сході України.

Саня Джон – це Олександр Крюков, учасник фанатського руху "Дніпра". З початку війни на Донбасі у 2014 році пішов туди добровольцем, де отримав позивний "Фан". Брав участь у звільненні Маріуполя, пройшов Піски та Іловайськ: вийшов зі зброєю з оточення і вивів людей. Згодом воював у складі окремого розвідувального батальйону. Наприкінці квітня 2019 року під час бойового виходу наступив на російську міну ПМН. Внаслідок цього у нього травматична ампутація кінцівки. Його доставили у госпіталь у Харків.

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Щоб допомогти йому, фанати "Дніпра" вирішили провести благодійний аукціон. Лот – клубна футболка з рук легенди "Дніпра" Сергія Назаренка. Стартова ціна була 1000 гривень, однак станом на 2 травня вона зросла до 7000 гривень. Аукціон триватиме до 7 травня.

Також всі охочі можуть особисто підтримати Олександра Крюкова, надіславши гроші йому на картку: 5168 7573 1910 4222

Документальний фільм про Олександра Крюкова