Фанати "Ференцвароша" побилися з вболівальниками московського ЦСКА: фото та відео

7-го листопада в столиці Угорщини відбувся матч між "Ференцварошем" та московським ЦСКА. Грі в Будапешті передували сутички між прихильниками команд.

Очевидці подій повідомляють про серію конфліктів. Спершу фанати перетнулися в метро, внаслідок чого одну зі станцій довелося закрити.

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Беспорядки в метро Будапешта перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА pic.twitter.com/N4tVMlCUup — SPORT24.ru (@sport24_ru) 7 листопада 2019 р.

A las 21:00 comienza el Ferencváros - CSKA de Moscú de la Europa League en Budapest. En la previa algunos incidentes.



Los húngaros acompañados por gente de Śląsk Wrocław, y los rusos con Widzew Łódź.



Vía https://t.co/we2DVsPzEo pic.twitter.com/jKp07jYR6S — Gradas en Polonia (@gradapolonia) 7 листопада 2019 р.

Перед грою активні вболівальники обох клубів перетнулися спеціально, повідомляє "Спорт-Експрес".

Фанати ЦСКА разом з шанувальниками ЦСКА Софії та сербського "Партизана" зійшлися з активними вболівальниками "Ференецвароша" і польського "Шльонська".

Бійка начебто відбулася "150 на 150". Також повідомляється, що на стороні ЦСКА були прихильники польського "Відзева".

Згодом російське посольство в Будапешті у Twitter підтвердило інформацію про зіткнення і затриманих.

7 листопада в переддень матчевої зустрічі команд ЦСКА і "Ференцварош" в Будапешті відбулися зіткнення російських уболівальників з місцевими громадянами. Ряд російських громадян були затримані угорською поліцією,

– йдеться у повідомленні.

До слова: Ребров нещадно розкритикував російський клуб після матчу Ліги Європи

Російські ЗМІ повідомляють, що при вході на гостьовий сектор стадіону угорські фанати атакували уболівальників "армійців". Нападників було декілька десятків.

У багатьох на одязі начебто була нацистська символіка Угорщини початку 40-х років.

Відео сутичок у Будапешті

Також відомо, що вболівальників на матч супроводжували правоохоронці.

Поєдинок між командами завершився нічиєю 0:0. ЦСКА вперше не програв на груповому етапі Ліги Європи сезону 2019/2020.

Як відомо, у "Ференцвароші" виступають троє українських футболістів: Ігор Харатін, Данило Ігнатенко та Олександр Зубков. Тренує угорців українець Сергій Ребров.