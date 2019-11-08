Фанати "Ференцвароша" побилися з вболівальниками московського ЦСКА: фото та відео
7-го листопада в столиці Угорщини відбувся матч між "Ференцварошем" та московським ЦСКА. Грі в Будапешті передували сутички між прихильниками команд.
Очевидці подій повідомляють про серію конфліктів. Спершу фанати перетнулися в метро, внаслідок чого одну зі станцій довелося закрити.
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Перед грою активні вболівальники обох клубів перетнулися спеціально, повідомляє "Спорт-Експрес".
Фанати ЦСКА разом з шанувальниками ЦСКА Софії та сербського "Партизана" зійшлися з активними вболівальниками "Ференецвароша" і польського "Шльонська".
Бійка начебто відбулася "150 на 150". Також повідомляється, що на стороні ЦСКА були прихильники польського "Відзева".
Згодом російське посольство в Будапешті у Twitter підтвердило інформацію про зіткнення і затриманих.
7 листопада в переддень матчевої зустрічі команд ЦСКА і "Ференцварош" в Будапешті відбулися зіткнення російських уболівальників з місцевими громадянами. Ряд російських громадян були затримані угорською поліцією,
– йдеться у повідомленні.
До слова: Ребров нещадно розкритикував російський клуб після матчу Ліги Європи
Російські ЗМІ повідомляють, що при вході на гостьовий сектор стадіону угорські фанати атакували уболівальників "армійців". Нападників було декілька десятків.
У багатьох на одязі начебто була нацистська символіка Угорщини початку 40-х років.
Відео сутичок у Будапешті
Також відомо, що вболівальників на матч супроводжували правоохоронці.
Поєдинок між командами завершився нічиєю 0:0. ЦСКА вперше не програв на груповому етапі Ліги Європи сезону 2019/2020.
Як відомо, у "Ференцвароші" виступають троє українських футболістів: Ігор Харатін, Данило Ігнатенко та Олександр Зубков. Тренує угорців українець Сергій Ребров.