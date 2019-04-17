Фанати "Інгульця" вибігли на поле після перемоги команди у півфіналі Кубка України: фото

Першоліговий "Інгулець" з селища Петрове став першим фіналістом Кубка України у 2019 році. Такий успіх своєї команди вирішили відзначити й вболівальники команди.

Після перемоги над луганською "Зорею" 2:1, уболівальники вибігли на поле стадіону до футболістів своєї команди. Відповідні фотографії виклали на сторінці "Інгульця" у Facebook.

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Сам стадіон "Інгульця" вміщує лише трохи більше 2 тисяч осіб. Зараз у селищі петрове, де грає команда, будується новий стадіон для команди. Він буде розрахований на 7 тисяч уболівальників.

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Варто додати, що "Інгулець" став першою командою, яка вийшла у фінал Кубка України, граючи у Першій лізі.