Фанати "Карпат" з віце-президентом клубу співали образливі пісні про ФК "Львів": відео 18+

80 Читать новость на русском
Фанати "Карпат"
Фанати "Карпат"

Ситуація навколо львівського дербі між "Карпатами" та "Львовом" загострюється. Окрім того, що обидві команди борються за потрапляння в топ-6 чемпіонату.

Напередодні львівського дербі фанати "Карпат" завітали до одного з пабів у місті. Де в компанії з віце-президентом клубу Олегом Смалійчуком заспівали одну з образливих пісень в адрес своїх принципових суперників. Відео було опубліковано на сайті "Трибуни".

Читайте також: "Карпати" могли отримати на 500 тисяч євро більше за Шведа, але він сам обрав "Селтік"

Та варто зауважити – чи співав Олег Смалійчук з усіма образливі пісні про ФК "Львів" на відео достеменно не видно.

Відео лайливих пісень фанатів "Карпат" (18+)

 

Львівське дербі "Карпати" – "Львів" відбудеться у неділю, 3 березня. Початок о 17:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

blog_ava
Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
сьогодні
50857
Теги: УПЛ Спорт Футбол ФК Карпати ФК Львів Ультрас
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ястремська про Серену Вільямс: Не скажу, що вона мій кумир, можливо, я могла обіграти її
сьогодні 17:09 Ястремська про Серену Вільямс: Не скажу, що вона мій кумир, можливо, я могла обіграти її
79
Петряк: В Угорщині про чемпіонат України нічого не знають, він нікому нецікавий
сьогодні 13:40 Петряк: В Угорщині про чемпіонат України нічого не знають, він нікому нецікавий
184
Світоліна допомагає своєму коханцеві готуватися до півфіналу турніру в Дубаї: відео
сьогодні 13:33 Світоліна допомагає своєму коханцеві готуватися до півфіналу турніру в Дубаї: відео
1126
Український баскетболіст виставив на благодійний аукціон унікальну майку гравця НБА
сьогодні 13:02 Український баскетболіст виставив на благодійний аукціон унікальну майку гравця НБА
39
Українець Олександр Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату Англії
сьогодні 11:47 Українець Олександр Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату Англії
302
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук