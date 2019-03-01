Фанати "Карпат" з віце-президентом клубу співали образливі пісні про ФК "Львів": відео 18+

Ситуація навколо львівського дербі між "Карпатами" та "Львовом" загострюється. Окрім того, що обидві команди борються за потрапляння в топ-6 чемпіонату.

Напередодні львівського дербі фанати "Карпат" завітали до одного з пабів у місті. Де в компанії з віце-президентом клубу Олегом Смалійчуком заспівали одну з образливих пісень в адрес своїх принципових суперників. Відео було опубліковано на сайті "Трибуни".

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Та варто зауважити – чи співав Олег Смалійчук з усіма образливі пісні про ФК "Львів" на відео достеменно не видно.

Відео лайливих пісень фанатів "Карпат" (18+)

Львівське дербі "Карпати" – "Львів" відбудеться у неділю, 3 березня. Початок о 17:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.