Фанати кинули петарду в футболіста, матч закінчився сутичкою вболівальників та поліції: відео

Матч другої ліги між "Поліссям" та "Вересом" закінчився бійкою правоохоронців та вболівальників господарів. Причиною стала петарда, яку кинули під ноги гравцю "Вереса".

На матчі у Новоград-Волинському у неділю, 5 травня, вже у доданий арбітром час, коли "Верес" вигравав на виїзді 2:1, з сектору фанатів "Полісся" полетіла петарда. Вона вибухнула поруч з футболістом рівненської команди Дмитром Ховбошем, який після цього впав на газон. Допомогу гравцю довелося надавати лікарям.

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Такі дії не надто сподобалися футболістам "Вереса", які направилися до фанатів суперників. Вболівальники "Полісся" теж не залишилися на своїх місцях, вибігши на поле. Втихомирити їх довелося працівникам поліції. Не обійшлося без бійки між правоохоронцями та вболівальниками.