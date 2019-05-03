Фанати "Ліверпуля" створили петицію з вимогою дискваліфікувати Мессі за удар Фабіньо: відео

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Фанати "Ліверпуля" створили петицію з вимогою дискваліфікувати Мессі за удар Фабіньо: відео

Уболівальники "Ліверпуля" створили петицію. У ній вони вимагають дискваліфікувати нападника "Барселони".

Причиною дискваліфікації Мессі фанати "Ліверпуля" вказують момент матчу між "Барселоною" та "Ліверпулем", у якому нападник "синьо-гранатових" грубо зіграв проти Фабіньо. При цьому що фол дали у сторону воріт "Ліверпуля". На сайті change.org петиція зібрала вже три тисячі переглядів.

Сам Мессі у цьому матчі забив два голи. Другий з них – якраз зі штрафного за цей фол. Цей гол став 600-им для Мессі за "Барселону". Матч закінчився розгромною перемогою "Барселони".

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До слова, це не вперше фанати "Ліверпуля" створюють петиції з вимогою дискваліфікації гравців команди суперника. Після фіналу Ліги чемпіонів у Києві між "Ліверпулем" та "Реалом", вболівальники англійського клубу вимагали дискваліфікації Серхіо Рамоса через нанесення травми Мохамеду Салаху.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліонель Мессі ФК Барселона ФК Ліверпуль
Джерело: 24 канал
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