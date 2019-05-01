Фанати "Ліверпуля" жорстоко штовхнули у фонтан китайського туриста: відео інциденту

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Фанати "Ліверпуля"
Фанати "Ліверпуля"

Вболівальники "Ліверпуля" відзначилися не найкращою поведінкою напередодні першого півфінального матчу Ліги чемпіонів з "Барселоною".

У соцмережах з'явилися відеоролики негідної поведінки англійських фанатів "Ліверпуля". На відео вони штовхають китайського туриста в фонтан на Королівській площі в Барселоні, знімають це на відео і голосно сміються.

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Шестеро англійських фанатів вже були заарештовані за те, що заважали руху на центральній вулиці Рамбла і кидали пивні пляшки в поліцію.

Гендиректор "Ліверпуля" Пітер Мур звернувся до фанатів через Twitter з проханням поводитися гідно та з повагою ставитися до міста своїх суперників.

Матч Ліги чемпіонів "Барселона" – "Ліверпуль" відбудеться у середу, 1 травня, на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні, стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт ФК Ліверпуль ФК Барселона Ліга чемпіонів
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