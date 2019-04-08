Фанати львівських "Карпат" розгромили три вагони поїзда Львів – Запоріжжя

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Фанати "Карпат" на виїзді у Олександрії
Фанати "Карпат" на виїзді у Олександрії / ФК "Карпати"

У неділю, 7 квітня, львівські "Карпати" зіграли в Олександрії матч 1/4 фіналу Кубка України проти "Інгульця". Фанати львівської команди, які відправилися на цей матч 6 квітня, розгромили три вагони у поїзді № 120 Львів – Запоріжжя.

Погляньте, як першоліговий "Інгулець" у серії пенальті обіграв "Карпати" та вийшов у півфінал Кубка України

Уболівальники розбили скло у вікнах та тамбурах вагонів – загалом 12 вікон, викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру та три вогнегасники.

"З огляду на скарги пасажирів та працівників поїзної бригади, винуватцями безладу виявилися 250 пасажирів — вболівальники ФК "Карпати", які сіли в поїзд на станції Львів. Правоохоронців викликали майже на кожну станцію по ходу слідування поїзда, але жоден із представників Нацполіції, які приїжджали на виклики, не вжив заходів для врегулювання ситуації та вгамування хуліганів", – йдеться на сайті "Укрзалізниці".

Відео розгромленого вагона фанатами "Карпат"

Тепер вагони потребують суттєвого ремонту й тому тимчасово виведені з обігу.

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Після цього випадку "Укрзалізниця" вирішила звернутися до МВС із проханням про супровід пасажирських поїздів працівниками поліції або Національної гвардії для забезпечення дотримання громадського порядку.

Про те, чи були інциденти на зворотному шляху львівських фанатів після поразки їх команди у кубку України – поки невідомо.

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Теги: Новини Спорту ФК Карпати Укрзалізниця Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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